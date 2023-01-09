Грозит длительная дисквалификация. Футболисты Барселоны и Атлетико устроили драку в конце матча — видео 9 января, 16:50 Обоих игроков изъяли (Фото:Скриншот видео)

Нападающий Барселоны Ферран Торрес и защитник Атлетико Стефан Савич сцепились между собой в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу.

Футболисты сцепились между собой в компенсированное время после борьбы за мяч. Торрес схватил Савича за волосы, а тот сжал испанцу половой орган.

Футболисты встали с газона и еще немного поборолись стоя, после чего оба получили от арбитра по красной карточке.

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По информации Sport.es, футболистам грозит дисквалификация от четырех до двенадцати матчей.

Следует отметить, что матч завершился победой Барселоны со счетом 1:0.

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