Грозит длительная дисквалификация. Футболисты Барселоны и Атлетико устроили драку в конце матча — видео

9 января, 16:50
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Обоих игроков изъяли (Фото:Скриншот видео)

Обоих игроков изъяли (Фото:Скриншот видео)

Нападающий Барселоны Ферран Торрес и защитник Атлетико Стефан Савич сцепились между собой в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу.

Футболисты сцепились между собой в компенсированное время после борьбы за мяч. Торрес схватил Савича за волосы, а тот сжал испанцу половой орган.

Футболисты встали с газона и еще немного поборолись стоя, после чего оба получили от арбитра по красной карточке.

Видео дня

https://twitter.com/LaLigaTV/status/1612206386536140802?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1612206386536140802%7Ctwgr%5Eb401e7b6d7b59366895828c7a50dbc7ada37ad7a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.unian.ua%2Ffootball%2Fzagrozhuye-diskvalifikaciya-do-12-matchiv-gravci-atletiko-i-barseloni-vlashtuvali-zhorstku-biyku-video-12103320.html

По информации Sport.es, футболистам грозит дисквалификация от четырех до двенадцати матчей.

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Следует отметить, что матч завершился победой Барселоны со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что спортивный директор Днепра-1 Евгений Красников и генеральный директор львовского Движения Игорь Дедишин устроили потасовку после матча украинской Премьер-лиги.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании Драка

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