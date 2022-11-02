Испанский топ-клуб после провала в Лиге чемпионов рассматривает вариант с увольнением многолетнего тренера команды — СМИ 2 ноября, 22:39 Атлетико остался даже без Лиги Европы (Фото:REUTERS/Jon Nazca)

Мадридский Атлетико, который занял последнее место в своей группе в Лиге чемпионов и остался без еврокубков, может уволить наставника клуба Диего Симеоне, возглавляющего команду с 2011 года, сообщает La Razon со ссылкой El Chiringuito.

По информации источника, на место Симоне рассматривают наставника сборной Испании Луиса Энрике, который, вероятно, покинет национальную команду после чемпионата мира в Катаре, поскольку в декабре у него завершается контракт.

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Сообщается, что за досрочный разрыв контракта Симеоне может получить 14 млн евро, что может повлиять на мнение руководства о возможном увольнении аргентинца.



Симеоне возглавляет Атлетико с 2011 года, а действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Накануне Атлетико проиграл Порту 1:2 в заключительном туре группового раунде Лиги чемпионов и занял последнее место в группе, оставшись даже без Лиги Европы.

Сообщалось, что перед вылетом из еврокубков Атлетико уступил Кадису в чемпионате Испании.