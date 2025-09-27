«Плохая игра и заслуженное поражение». Тренер Реала объяснил разгром от Атлетико в мадридском дерби

По словам наставника «сливочных», команда провела слабый поединок и заслуженно уступила сопернику. В то же время Алонсо заверил, что его подопечные сделают выводы и вернутся на правильный путь, сообщает официальный сайт Реала.

«Это была плохая игра с нашей стороны. Мы плохо начали и не сыграли хорошо коллективно, мы не выступили на необходимом уровне ни с мячом, ни без него. Мы все еще набираемся сил, и это наше первое поражение. Это еще не конец. Нам нужно извлечь из этого уроки на будущее. Нам больно, потому что это было заслуженное поражение. Мы потеряли ход, и это поражение болит нам. Эта неудача позитивна для будущего. Мы были слишком слабыми в единоборствах и во время игры с длинными передачами, мы не находили решений с мячом. В общем это была плохая игра и заслуженное поражение. Такой футбол, и поражения иногда случаются. Это было наше первое, и мы точно извлечем из него уроки.

Поражение было заслуженным, и нет никаких претензий к судейству. Это наше первое поражение, и это больно. Нам всем больно. Мы чувствуем большую ответственность, и теперь нам нужно смотреть вперед. Мы только начинаем сезон, и это не тот уровень, на котором мы хотим выступать.

Мы не довольны тем, как мы сыграли сегодня, но мы также не хотим забывать, откуда мы пришли. Мы хотим вернуться на правильный путь, и всегда бывают трудные дни, когда ты что-то строишь. Важно то, как мы реагируем и как мы совершенствуемся. Мы должны брать позитив из боли, которую мы испытываем сегодня", — сказал Алонсо.

Отметим, что это первое поражение мадридского Реала в этом сезоне во всех турнирах.

