Атлетико разгромил Реал в сумасшедшем мадридском дерби с семью голами — видео

27 сентября, 19:30
Мбаппе прорывается сквозь защиту Атлетико (Фото: REUTERS/Сусана Вера)

Мбаппе прорывается сквозь защиту Атлетико (Фото: REUTERS/Сусана Вера)

В субботу, 27 сентября, Атлетико не оставил шансов Реалу в седьмом туре Ла Лиги, одержав яркую победу в мадридском дерби со счетом 5:2.

Атлетико — Реал 5:2

Голы: Ле Норман, 14, Серлот, 45+3, Альварес, 50 (пен.), 64, Гризманн, 90+4 — Мбаппе, 25, Гюлер, 36

Уже в начале матча хозяева повели в счете после точного удара головой Ле Нормана. На 25-й минуте Мбаппе, ворвавшись в штрафную площадку соперников, восстановил равновесие.

REUTERS/Susana Vera
Фото: REUTERS/Susana Vera

Вскоре Реал вышел вперед: Гюлер воспользовался точной передачей Винисиуса с левого фланга и ударом слета переиграл Облака — 1:2.

Впрочем, в конце первого тайма Серлот замкнул навес Коке и снова установил паритет на табло.

REUTERS/Susana Vera
Фото: REUTERS/Susana Vera

На старте второй половины встречи Альварес реализовал пенальти, а затем невероятным ударом со штрафного оформил дубль, забив четвертый мяч в ворота Куртуа.

Точку в матче поставил Гризманн, который после передачи Баэны точным ударом отправил мяч в сетку — 5:2.

REUTERS/Susana Vera
Фото: REUTERS/Susana Vera

Отметим, что это первое поражение мадридского Реала в этом сезоне во всех турнирах.

Ранее мы писали, что Ярмолюк отметился первым ассистом в АПЛ и помог Брентфорду обыграть МЮ.

