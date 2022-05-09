Смазанный дебют. Реал с Луниным проиграл в мадридском дерби — видео 9 мая, 00:12 Цей матеріал також доступний українською Андрей Лунин (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

Мадридский Реал проиграл дерби землякам из Атлетико в 35-м туре испанской Примеры.

Эта игра стала дебютной для украинского вратаря «сливочных» Андрея Лунина в одном из сильнейших чемпионатов мира.

Пробить экс-голкипера луганской Зари «матрасники» смогли лишь раз за 90 минут, да и то сделали это с пенальти, который реализовал Янник Феррейра-Карраско. Этого гола хозяевам вполне хватило для победы.

Видео дня

Атлетико — Реал 1:0

Гол: Феррейра-Карраско, 40 (с пен.)