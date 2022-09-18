Испанская Примера. Реал победил Атлетико в дерби и вернул себе лидерство — видео
Реал продолжает идти без потерь (Фото:REUTERS/Susana Vera)
Мадридский Реал победил Атлетико в дерби и вернул себе лидерство в чемпионате Испании по футболу по итогам шести туров.
Три очка «сливочным» принесли результативные удары Родриго и Феде Вальверде. «Матрасники» на это смогли ответить лишь голом Марио Эрмосо.
В других матчах дня Хетафе, Бетис и Реал Сосьедад нанесли поражения Осасуне, Жироне и Эспаньолу соответственно, а Вильярреал и Севилья поделили очки.
Результаты матчей:
Осасуна — Хетафе 0:2
Голы: Иглесиас, 30, Альварес Соса, 76
Удаления: Авилья, 43 — Милья, 90+1
Вильярреал — Севилья 1:1
Голы: Баена, 51 — Торрес, 8
Бетис — Жирона 2:1
Голы: Иглесиас, 15 (с пен.), 71 — Мартинес, 7
Реал Сосьедад — Эспаньол 2:1
Голы: Сорлот, 17, Мендес, 29 — Экспосито, 19
Атлетико — Реал 1:2
Голы: Эрмосо, 83 — Родриго, 18, Вальверде, 36
Удаление: Эрмосо, 90+1 (Атлетико)
Турнирная таблица
Накануне лидерство в чемпионате Испании захватила Барселона, разгромившая Эльче.
НВ
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