Испанская Примера. Реал победил Атлетико в дерби и вернул себе лидерство — видео

18 сентября, 23:55
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Реал продолжает идти без потерь (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Реал продолжает идти без потерь (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Мадридский Реал победил Атлетико в дерби и вернул себе лидерство в чемпионате Испании по футболу по итогам шести туров.

Три очка «сливочным» принесли результативные удары Родриго и Феде Вальверде. «Матрасники» на это смогли ответить лишь голом Марио Эрмосо.

В других матчах дня Хетафе, Бетис и Реал Сосьедад нанесли поражения Осасуне, Жироне и Эспаньолу соответственно, а Вильярреал и Севилья поделили очки.

Видео дня

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Результаты матчей:

Осасуна — Хетафе 0:2
Голы: Иглесиас, 30, Альварес Соса, 76
Удаления: Авилья, 43 — Милья, 90+1

Вильярреал — Севилья 1:1
Голы: Баена, 51 — Торрес, 8

Бетис — Жирона 2:1
Голы: Иглесиас, 15 (с пен.), 71 — Мартинес, 7

Реал Сосьедад — Эспаньол 2:1
Голы: Сорлот, 17, Мендес, 29 — Экспосито, 19

Атлетико — Реал 1:2
Голы: Эрмосо, 83 — Родриго, 18, Вальверде, 36
Удаление: Эрмосо, 90+1 (Атлетико)

Турнирная таблица

terrikon.com
Фото: terrikon.com

Накануне лидерство в чемпионате Испании захватила Барселона, разгромившая Эльче.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

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