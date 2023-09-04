Наложили вето на трансфер. Аякс категорически отказался от подписания талантливого игрока из чемпионата России 4 сентября, 18:24 Эдуард Сперцян (Фото:armeniatoday)

Технический директор Аякса Свен Мислинтат рассказал, почему хавбек российского Краснодара Эдуард Сперцян не стал игроком нидерландского клуба.

Летом этого года Мислинтат пытался убедить руководство Аякса подписать армянского таланта, который выступает в чемпионате России. Однако нидерландцы отказались от услуг футболиста, объяснив это тем, что вести переговоры с российским клубом неправильно с моральной точки зрения.

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«Дело было не в его способностях, а в том, что он играет в России.

Он мог быть для Аякса тем, кем является де Брюйне для Ман Сити. Особенный игрок, такого не найдешь за такие деньги.

Было хорошее сотрудничество между разными частями нашего клуба. У нас есть наблюдательный совет, у нас есть руководство, у нас есть своего рода технический комитет — мы обсуждаем все решения. В конце концов, важно лишь то, каким было решение Аякса, а не процесс принятия", — сказал Мислинтат Telegraaf, передает VP.

Отметим, что Эдуард Сперцян регулярно вызывается в национальную сборную Армении, которую возглавляет украинский тренер Александр Петраков.

Ранее сообщалось, что клуб Ла Лиги, который выступает в Лиге чемпионов, оформил трансфер игрока сборной России.