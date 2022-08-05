Бавария эффектно разгромила победителя Лиги Европы на старте чемпионата Германии — видео

5 августа, 23:51
Бавария забила шесть мячей в стартовом туре Бундеслиги (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Бавария забила шесть мячей в стартовом туре Бундеслиги (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Бавария в стартовом матче немецкой Бундеслиги разгромила на выезде победителя Лиги Европы прошлого сезона Айнтрахт со счетом 6:1.

Гости выигрывали 2:0 уже к 10-й минуте после голов Йозуа Киммиха выстрелом со штрафного и Бенжамена Павара.

В итоге к перерыву чемпион Германии вел 5:0 благодаря еще трем результативным ударам от Садио Мане, Джамала Мусиалы и Сержа Гнабри.

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Айнтрахт размочил счет на исходе часа игры с лишним после гола Коло Муани, но тот же Мусиала на 83-й минуте восстановил статус-кво.

Айнтрахт — Бавария 1:6

Голы: Коло Муани, 64 — Киммих, 5, Павар, 10, Мане, 29, Мусиала, 35, Гнабри, 43, Мусиала, 83

https://www.youtube.com/watch?v=_b4PvKFQ1TY

На прошлой неделе Бавария выиграла Суперкубок Германии, победив в матче за трофей РБ Лейпциг со счетом 5:3.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Бавария (Мюнхен) Бундеслига

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