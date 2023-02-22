Наполи одержал уверенную победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — видео 22 февраля, 00:14 Наполи сделал большой шаг к четвертьфиналу (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Итальянский Наполи на выезде обыграл немецкий Айнтрахт со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Наполи мог открывать счет на 36-й минуте, однако Кварацхелия не реализовал пенальти. Впрочем, уже через четыре минуты мяч все же побывал в сетке ворот Айнтрахта — Осимхен замкнул прострел Лосано.

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На 56-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Коло Муани, чем сразу воспользовались гости, когда на 65-й минуте Ди Лоренцо отправил мяч в угол ворот после ассиста Кварацхелии.

Ответный матч состоится в Неаполе 15 марта.

Айнтрахт - Наполи 0:2

Голы: Осимхен, 40, Ди Лоренцо, 65

Удаление: Коло Муани, 58 (А)

Нереализованный пенальти: Кварацхелия, 36 (Н)

В другом матче дня Реал на выезде в результативном матче победил Ливерпуль (5:2).