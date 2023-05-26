На радость букмекерам. Форварду Брентфорда сократили дисквалификацию, которую он получил из-за азартных игр 26 мая, 20:31 Айвен Тоуни (Фото:Sky Sports)

Нападающий сборной Англии Айвен Тоуни отделается отстранением от футбола всего на восемь месяцев из-за диагностирования лудомании.

Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, Тоуни сократили дисквалификацию за нарушение правил ставок с 15-ти месяцев до восьми. Произошло это из-за того, что футболист признал свою вину и продемонстрировал раскаяние. Но главную роль сыграло то, что у игрока диагностировали лудоманию — патологическое пристрастие к азартным играм.

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Сообщается, что 27-ми летний форвард сможет вернуться на поле не раньше января 2024 года. Кроме этого, Тоуни должен оплатить штраф в размере 50 тысяч фунтов стерлингов и пройти курс лечения.

Айвена обвинили в нарушении правил ставок в 262 случаях в период с февраля 2017 года по январь 2021 года. 13-ть раз англичанин ставил на поражение своей команды.

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