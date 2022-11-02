АЗ — Днепр-1. Где и когда смотреть матч за путевку в 1/8 финала Лиги конференций 2 ноября, 14:22 Днепр-1 выйдет в 1/8 финала Лиги конференций в случае победы (Фото:СК Днепр-1)

НВ представляет анонс поединка заключительного, 6-го тура группового раунда Лиги конференций между АЗ и Днепром-1.



Матч АЗ (Нидерланды) — Днепр-1 (Украина) состоится 3 ноября в Алкмаре на стадионе АФАС и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.

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Что нужно знать про АЗ перед матчем:

лидирует в группе с отрывом в 2 очка от соперника и гарантировал участие в 1/16 финала Лиги конференций;

сыграет в 1/8 финала Лиги конференций в случае победы или ничьей;

занимает 3 строчку в чемпионате Нидерландов с отставанием в два балла от лидера Аякса;

выиграл два последних поединка после трех кряду поражений во всех турнирах;

Что нужно знать про Днепр-1 перед матчем:

гарантировал участие в 1/16 финала Лиги конференций и сыграет в 1/8 финала в случае победы;

лидирует в украинской Премьер-лиге с отрывом в 5 очков от второго Шахтера;

не знает поражений 11 последних игр во всех турнирах при девяти победах;

не сыграют защитник Пурита и полузащитник Лучкевич ( травмы).

Ориентировочные составы:

Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапий, Амаш, Танчик, Бабенко, Рубчинский, Назаренко, Пихаленок, Довбик

АЗ: Верхулст, Хацидиакос, Деккер, Беукема, Керкез, Рейндерс, Класи, Д. де Вит, Сугавара, Одгор, Карлссон

Днепр-1 со счетом 1:0 победил дома кипрский Аполлон в рамках 5-го тура группового раунда и впервые в своей истории вышел в плей-офф еврокубков, гарантировав себе путевку в 1/16 финала Лиги конференций.

