АЗ — Днепр-1. Где и когда смотреть матч за путевку в 1/8 финала Лиги конференций
Днепр-1 выйдет в 1/8 финала Лиги конференций в случае победы (Фото:СК Днепр-1)
НВ представляет анонс поединка заключительного, 6-го тура группового раунда Лиги конференций между АЗ и Днепром-1.
Матч АЗ (Нидерланды) — Днепр-1 (Украина) состоится 3 ноября в Алкмаре на стадионе АФАС и начнется в 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.
Что нужно знать про АЗ перед матчем:
- лидирует в группе с отрывом в 2 очка от соперника и гарантировал участие в 1/16 финала Лиги конференций;
- сыграет в 1/8 финала Лиги конференций в случае победы или ничьей;
- занимает 3 строчку в чемпионате Нидерландов с отставанием в два балла от лидера Аякса;
- выиграл два последних поединка после трех кряду поражений во всех турнирах;
Что нужно знать про Днепр-1 перед матчем:
- гарантировал участие в 1/16 финала Лиги конференций и сыграет в 1/8 финала в случае победы;
- лидирует в украинской Премьер-лиге с отрывом в 5 очков от второго Шахтера;
- не знает поражений 11 последних игр во всех турнирах при девяти победах;
- не сыграют защитник Пурита и полузащитник Лучкевич (травмы).
Ориентировочные составы:
Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапий, Амаш, Танчик, Бабенко, Рубчинский, Назаренко, Пихаленок, Довбик
АЗ: Верхулст, Хацидиакос, Деккер, Беукема, Керкез, Рейндерс, Класи, Д. де Вит, Сугавара, Одгор, Карлссон
Днепр-1 со счетом 1:0 победил дома кипрский Аполлон в рамках 5-го тура группового раунда и впервые в своей истории вышел в плей-офф еврокубков, гарантировав себе путевку в 1/16 финала Лиги конференций.