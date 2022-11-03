Днепр-1 драматично проиграл на финише группового этапа Лиги конференций — видео 3 ноября, 21:35 Днепр-1 весной сыграет в 1/16 финала Лиги конференций (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 потерпел поражение от нидерландского АЗ Алкмар в заключительном матче группового этапа Лиги конференций.

Поединок начался для лидера украинского чемпионата не лучшим образом. Хозяева уже на 8-й минуте открыли счет — Йенс Одгор метров с 11 пробил головой в самый угол ворот днепрян.

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В конце первого тайма команда Александра Кучера смогла отыграться. Артем Довбик с метра смог замкнуть прострел от Яниса Амаша.

Днепру-1, чтобы финишировать первым в группе, нужно было обязательно побеждать в этом матче. Но забить такой необходимый второй гол украинская команда так и не смогла.

В конце же встречи АЗ Алкмар забил второй гол, который и стал победным для хозяев.

АЗ Алкмар — Днепр-1 2:1

Голы: Одгор, 8, Павлидис, 87 — Довбик, 40

Таким образом, Днепр-1 будет представлять Украину в 1/16 финала Лиги конференций. АЗ Алкмар пробился напрямую в 1/8 финала турнира.

В минувшие выходные Днепр-1 победил одесский Черноморец и укрепил лидерство в чемпионате Украины.