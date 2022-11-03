АЗ — Днепр-1. Онлайн-трансляция матча за путевку в 1/8 финала Лиги конференций 3 ноября, 01:20 Днепр-1 уже вышел в плей-офф Лиги конференций (Фото:СК Днепр-1)

НВ следит за ходом игры за путевку в 1/8 финала в рамках 6-го тура группового раунда Лиги конференций между АЗ и Днепром-1. Начало — в 19:45 по киевскому времени сегодня, 2 ноября.



Ориентировочные составы:

Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапий, Амаш, Танчик, Бабенко, Рубчинский, Назаренко, Пихаленок, Довбик

АЗ: Верхулст, Хацидиакос, Деккер, Беукема, Керкез, Рейндерс, Класи, Д. де Вит, Сугавара, Одгор, Карлссон

Видео дня

Матч состоится в Алкмаре на стадионе АФАС. Прямая трансляция — на OTT-платформах MEGOGO и Volia.

АЗ лидирует в группе с отрывом в 2 очка от соперника и гарантировал участие в 1/16 финала Лиги конференций. Клуб сыграет в 1/8 финала Лиги конференций в случае победы или ничьей.

Команда занимает 3 строчку в чемпионате Нидерландов с отставанием в два балла от лидера Аякса. Коллектив выиграл два последних поединка после трех кряду поражений во всех турнирах.

Днепр-1 гарантировал участие в 1/16 финала Лиги конференций и сыграет в 1/8 финала в случае победы. Клуб лидирует в украинской Премьер-лиге с отрывом в 5 очков от второго Шахтера.

Команда не знает поражений 11 последних игр во всех турнирах при девяти победах. За коллектив не сыграют защитник Пурита и полузащитник Лучкевич (травмы).

Статистика знает один официальный матч между командами в рамках первого тура группового раунда текущей Лиги конференций, который Днепр-1 проиграл дома (0:1).

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Днепр-1 является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 1,91, то, что выиграет Аполлон, оценивается в 3,70, ничья — в 3,25.