Звезда Реала завершил карьеру в национальной сборной после вылета с ЧМ-2022 7 декабря, 15:48 Азар выступал за сборную Бельгии с 2008 года (Фото:REUTERS/John Sibley)

Полузащитник мадридского Реала и сборной Бельгии Эден Азар завершил карьеру в национальной команде, которая не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Катаре.

Об этом Азар сообщил в своем аккаунте в Instagram.

В своем сообщении Азар поблагодарил болельщиков, поддерживавших его с 2008 года, когда он впервые надел футболку сборной Бельгии.

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«Я решил завершить свою международную карьеру. Преемники готовы. Я буду скучать по вам…», — написал Азар.



Ранее о завершении карьеры объявил экс-нападающий Реала Гонсало Игуаин.