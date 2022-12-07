Звезда Реала завершил карьеру в национальной сборной после вылета с ЧМ-2022

7 декабря, 15:48
Поделиться:
Азар выступал за сборную Бельгии с 2008 года (Фото:REUTERS/John Sibley)

Азар выступал за сборную Бельгии с 2008 года (Фото:REUTERS/John Sibley)

Полузащитник мадридского Реала и сборной Бельгии Эден Азар завершил карьеру в национальной команде, которая не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Катаре.

Об этом Азар сообщил в своем аккаунте в Instagram.

В своем сообщении Азар поблагодарил болельщиков, поддерживавших его с 2008 года, когда он впервые надел футболку сборной Бельгии.

Видео дня

Читайте также:
«Тело не взаимодействует с головой». Двухкратный чемпион Украины в составе Динамо завершил карьеру в 31 год

«Я решил завершить свою международную карьеру. Преемники готовы. Я буду скучать по вам…», — написал Азар.

Ранее о завершении карьеры объявил экс-нападающий Реала Гонсало Игуаин.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид ЧМ-2022 Эден Азар Сборная Бельгии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X