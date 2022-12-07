Звезда Реала завершил карьеру в национальной сборной после вылета с ЧМ-2022
Азар выступал за сборную Бельгии с 2008 года (Фото:REUTERS/John Sibley)
Полузащитник мадридского Реала и сборной Бельгии Эден Азар завершил карьеру в национальной команде, которая не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Катаре.
Об этом Азар сообщил в своем аккаунте в Instagram.
В своем сообщении Азар поблагодарил болельщиков, поддерживавших его с 2008 года, когда он впервые надел футболку сборной Бельгии.
«Я решил завершить свою международную карьеру. Преемники готовы. Я буду скучать по вам…», — написал Азар.
Ранее о завершении карьеры объявил экс-нападающий Реала Гонсало Игуаин.