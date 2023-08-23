«Были опасения». Новый легионер Шахтера объяснил решение переехать в Украину во время войны 23 августа, 14:34 Иракли Азаров (Фото:ФК Шахтёр)

Грузинский новичок донецкого Шахтера Иракли Азаров рассказал, почему война Украине не стала преградой для его перехода в команду «горняков».

В интервью пресс-службе Шахтера Азаров рассказал, что не последнюю роль в его решении сыграл другой грузинский игрок донецкого клуба Георгий Гочолейшвили.

«Здесь играет мой друг Георгий Гочолейшвили, я знаю его очень долго. Также на мое решение повлияло желание играть в Лиге чемпионов и развиваться, ведь я знаю, что Шахтер имеет большую историю и может предложить много возможностей», — сказал Азаров.

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Футболист отметил, что из-за войны были определенные опасения относительно перехода, но он поддерживает Украину, а Шахтер заботится о безопасности игроков.

«Да, были опасения, но Георгий рассказал мне о ситуации в Украине. Я знаю, что опасность есть, что люди не могут жить нормальной жизнью. Но клуб заботится о нашей безопасности. Конечно, я поддерживаю Украину и буду делать для Шахтера и своей новой семьи все, что в моих силах. Вперед, Украина! Слава героям! Слава Украине!»", — добавил Азаров.

Азаров подписал с Шахтером контракт до 30 июня 2028 года. До этого он выступал за сербскую Црвену Звезду.

Ранее сообщалось, что форвард Шахтера Лассина Траоре выбыл на несколько месяцев из-за травмы.