«Люди на Азовстали — герои». Легенда Шахтера поддержал защитников Мариуполя

2 мая, 14:21
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Дарио Срна (Фото:Дарио Срна via Instagram)

Дарио Срна (Фото:Дарио Срна via Instagram)

Директор по футболу донецкого Шахтера и экс-капитан «горняков» Дарио Срна после благотворительного матча с Хайдуком (3:3) поддержал защитников Мариуполя.

Срна выразил надежду, что вскоре всем находящимся на Азовстали людям удастся выйти оттуда и они вернутся к нормальной жизни, сообщает официальный сайт Шахтера.

"Во-первых, я бы хотел обратиться ко всем людям, которые сегодня на "Азовстали": они большие герои, они защищают нашу родину, они держат стену, которая не падает, и мы уверены, что она не упадет. Сегодня эта игра посвящена им, нашим героям.

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Мы знаем, что это завод президента нашего клуба Рината Ахметова, но для него самое важное – жизнь человека", - сказал Срна.

Ранее сообщалось, что Дарио Срна помог организовать выезд в родную Хорватию 100 украинских детей из академии донецкого клуба.

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Теги:   Футбол Мариуполь Дарио Срна ФК Шахтер Азовсталь

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