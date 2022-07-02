Легенда немецкого футбола встречается бывшей девушкой своего погибшего сына — СМИ 2 июля, 23:56 24-летняя разница в возрасте не смущает Шнайдерхан — источник (Фото:benchwarmers.ie)

Легендарный немецкий экс-футболист Михаэль Баллак встречается с бывшей девушкой своего погибшего сына Эмилио Софией Шнайдерхан, сообщает Bild.



Издание уверяет, что не только заметило 45-летнего экс-игрока вместе с 21-летней моделью в Берлине, но и видело, как они целовались на улице. Также их видели на художественной выставке в Швейцарии.

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Фото: wanyunloong.com

Друзья Баллака рассказали медиа, что Шнайдерхан не смущает их 24-летняя разница в возрасте, и она наслаждается жизнью рядом с Баллаком.

Фото: Софией Шнайдерхан via Instagram

Сын экс-футболиста попал в аварию, катаясь на квадроцикле. Трагедия случилась 5 августа 2021 года на полуострове Троя в Португалии.

Авария произошла около двух часов ночи недалеко от дома, который принадлежит Баллаку. 18-летний Эмилио скончался на месте.

Ранее звездный бразильский футболист Халк после расставания с женой через пять месяцев начал встречаться с ее племянницей.

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