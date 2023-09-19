Конкуренты Шахтера. Барселона уничтожила бельгийцев на старте Лиги чемпионов

19 сентября, 23:53
Поделиться:
Барселона обыграла Антверпен (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Барселона обыграла Антверпен (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Каталонский гранд не оставил шансов Антверпену (5:0) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Подопечные Хави повели в счете уже на 11 минуте. Гюндоган отдал пас, которым отлично воспользовался Феликс.

Читайте также:
«Я ему доверяю». Наставник Бенфики рассказал, сыграет ли Трубин в стартовом матче Лиги чемпионов

Левандовски удвоил преимущество Барселоны, забив с паса Феликса. Через пару минут игрок Антверпена Батай переправил мяч в собственные ворота.

Видео дня

Во втором тайме в составе испанского клуба дубль оформил Феликс, а также голом отличился Гави.

Барселона — Антверпен 5:0
Голы: Феликс, 11, 66, Левандовски, 19, Батай, 22 (аг), Гави, 54

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
Читайте также:
Забил в 16 лет. Футболист Барселоны стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании — видео

В следующем туре Барселона сыграет с Порту, а Антверпен — с Шахтером. Матчи пройдут 4 октября.

Напомним, Шахтер провалил старт в Лиге чемпионов, без шансов проиграв Порту.

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер назвал следующего победителя Лиги чемпионов.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Барселона Лига Чемпионов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X