Конкуренты Шахтера. Барселона уничтожила бельгийцев на старте Лиги чемпионов 19 сентября, 23:53 Барселона обыграла Антверпен (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Каталонский гранд не оставил шансов Антверпену (5:0) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Подопечные Хави повели в счете уже на 11 минуте. Гюндоган отдал пас, которым отлично воспользовался Феликс.

Левандовски удвоил преимущество Барселоны, забив с паса Феликса. Через пару минут игрок Антверпена Батай переправил мяч в собственные ворота.

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Во втором тайме в составе испанского клуба дубль оформил Феликс, а также голом отличился Гави.

Барселона — Антверпен 5:0

Голы: Феликс, 11, 66, Левандовски, 19, Батай, 22 (аг), Гави, 54

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В следующем туре Барселона сыграет с Порту, а Антверпен — с Шахтером. Матчи пройдут 4 октября.

Напомним, Шахтер провалил старт в Лиге чемпионов, без шансов проиграв Порту.

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер назвал следующего победителя Лиги чемпионов.