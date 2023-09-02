Скандальный экс-партнер Мудрика неожиданно перешел в Барселону — видео

2 сентября, 08:29
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Жоау Феликс (Фото:ФК Барселона)

Жоау Феликс (Фото:ФК Барселона)

Нападающий сборной Португалии и мадридского Атлетико Жоау Феликс стал игроком Барселоны.

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Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что каталонцы арендовали футболиста на один год.

В этом сезоне Феликс не сыграл ни одного матча за Атлетико, поскольку был исключен из состава команды. Причиной стало то, что португалец хотел покинуть стан «матрасников».

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Напомним, что зимой этого года Феликс уехал в аренду в Челси. За 16 матчей в футболке «синих» в АПЛ португалец забил четыре гола.

Контракт футболиста с Атлетико действует до 2027 года.

Ранее сообщалось, что Челси неожиданно приобрел таланта из Манчестер Сити.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Барселона Атлетико (Мадрид)

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