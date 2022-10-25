Барселона — Бавария. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов 25 октября, 16:35 Перед матчем Бавария лидирует в группе, Барселона идет третьей (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

НВ представляет анонс поединка 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Барселоной и Баварией.



Матч Барселона (Испания) — Бавария (Германия) состоится 26 октября в Барселоне на стадионе Камп Ноу и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про Барселону перед матчем:

занимает третье место в группе, набрав четыре очка;

идет второй в чемпионате Испании, отставая от лидера в лице Реала на три балла;

выиграла три из пяти своих последних матчей, сыграв раз вничью и проиграв один поединок;

не сыграют защитники Араухо и Роберто ( повреждения).

Что нужно знать про Баварию перед матчем:

занимает 1-е место в группе, опережая Интер, который идет вторым, на пять очков;

идет на 2-й позиции в немецкой Бундеслиге с отставанием в один балл от лидера Униона;

одержала четыре победы в пяти последних играх во всех турнирах при одной ничьей;

не сможет рассчитывать на вратаря Нойера, защитников Эрнандеса и Сарра, а также вингера Сане ( травмы).

Ориентировочные составы:

Барселона: тер Штеген — Алонсо, Гарсия, Пике, Кунде — Педри, Бускетс, Гави — Дембеле, Левандовски, Рафинья

Бавария: Ульрайх — Упамекано, Мазрауи, Павар, Станишич — Горецка, Киммих — Мусиала, Мане, Коман — Мюллер

В своем последнем матче Барселона разгромила Атлетик со счетом 4:0 в чемпионате Испании.

НВ