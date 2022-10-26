Барселона — Бавария. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 26 октября, 02:25 Левандовски проведет новый матч против своего бывшего клуба — Баварии (Фото:REUTERS/Albert Gea)

НВ следит за ходом поединка 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Барселоной и Баварией. Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 26 октября.



Ориентировочные составы:

Барселона: тер Штеген — Алонсо, Гарсия, Пике, Кунде — Педри, Бускетс, Гави — Дембеле, Левандовски, Рафинья

Бавария: Ульрайх — Упамекано, Мазрауи, Павар, Станишич — Горецка, Киммих — Мусиала, Мане, Коман — Мюллер

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Матч состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Прямая трансляция — на OTT-платформе MEGOGO и Volia.

Барселона занимает третье место в группе, набрав четыре очка, и в случае победы может сохранить шансы на выход в плей-офф. Команда идет второй в чемпионате Испании, отставая от лидера в лице Реала на три балла.

Клуб выиграл три из пяти своих последних матчей, сыграв раз вничью и проиграв один поединок. За коллектив не сыграют защитники Араухо и Роберто (повреждения).

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Бавария занимает 1-е место в группе, опережая Интер, который идет вторым, на пять очков и уже вышла в плей-офф. Команда идет на 2-й позиции в немецкой Бундеслиге с отставанием в один балл от лидера Униона.

Клуб одержал четыре победы в пяти последних играх во всех турнирах при одной ничьей. Коллектив не сможет рассчитывать на вратаря Нойера, защитников Эрнандеса и Сарра, а также вингера Сане (травмы).

Статистика знает 12 официальных матчей между командами. Бавария выиграла девять раз, Барселона — дважды. В одном поединке зафиксирована ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Барселона является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 2,25, то, что выиграет Бавария, оценивается в 2,80, ничья — в 3,80.