Впервые за четыре года. Барселона стала чемпионом Испании после победы в каталонском дерби — видео 15 мая, 09:33 Барселона выиграла чемпионат Испании в 27-й раз в истории (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Барселона досрочно стала чемпионом Испании по футболу в сезоне 2022/23.

Барселона триумфовала в Ла Лиге после победы над Эспаньолом в каталонском дерби со счетом 4:2 в 34-м туре. Дублем в составе сине-гранатовых отличился Левандовский, еще по голу забили Бальде и Кунде.

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За четыре тура до завершения чемпионата подопечные Хави опережают мадридский Реал, который идет вторым, на 14 очков.

Барселона стала чемпионом Испании впервые с сезона 2018/19. В общем, это 27-й чемпионский титул каталонской команды в истории.

Эспаньол — Барселона 2:4

Голы: Пуадо, 73, Хоселу, 90+2 — Левандовские, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53

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Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что капитан Барселоны Серхио Бускетс покинет каталонскую команду в конце сезона.

