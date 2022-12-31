Барселона оступилась в скандальном матче, но вернулась на первое место чемпионата Испании — видео 31 декабря, 21:39 Альба (слева) был удален с поля (Фото:REUTERS/Albert Gea)

В испанской Ла Лиге продолжается 15-й тур.



Барселона дома не сумела победить Эспаньол, сыграв вничью 1:1. На гол Алонсо у хозяев поля на 7-й минуте гости ответили точным пенальти от Хоселу на 73-й минуте.

Матч имел скандальный характер, поскольку арбитр Матеу Лаос показал игрокам 19 карточек — 17 желтых и 2 красные. Удаления получили Альба (Барселона) и Соуза (Эспаньол).

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Эта осечку не помешала хозяевам поля вернуть себе лидерство в чемпионате, однако теперь каталонцы опережают Реал лишь по разнице забитых и пропущенных мячей при равном количестве очков.

Результаты 15 тура Ла Лиги:

Барселона — Еспаньол 1:1

Голы: Алонсо, 7 — Хоселу, 73 (с пен.)

Реал Сосьедад — Осасуна 2:0

Голы: Мендес, 22, Сёрлот, 64

Вильярреал — Валенсия 2:1

Голы: Чуквуэзе, 45, Фойт, 88 — Кавани, 21

Турнирная таблица Ла Лиги

Фото: flashscore.ua

Накануне Реал в непростом поединке обыграл Вальядолид — 2:0.