Барселона хочет, чтобы Хави выплачивал зарплату помощникам из собственного кармана — СМИ

27 июня, 08:25
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Хави не нравится предложение Ляпорты (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Хави не нравится предложение Ляпорты (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Каталонский клуб, подписавший звездного немецкого футболиста, намерен продлить контракт с главным тренером команды на улучшенных условиях.

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Хави ведет переговоры с Барселоной относительно пролонгации соглашения с командой, которое истекает 30 июня, об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, специалист также договаривается об увеличении зарплаты своим помощникам, однако президент клуба не планирует идти на встречу тренеру.

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Ляпорта настаивает на том, чтобы Хави сам выплачивал часть своих средств тренерскому штабу после того, как его зарплату увеличат. Наставнику не нравится предложение президента каталонцев.

Напомним, что Хави привел Барселону к чемпионству в Ла Лиге в сезоне 2022/23.

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Также испанский специалист заявлял, что Месси должен вернуться в Барселону.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб выгонят из Лиги чемпионов.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Барселона

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