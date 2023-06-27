Барселона хочет, чтобы Хави выплачивал зарплату помощникам из собственного кармана — СМИ 27 июня, 08:25 Хави не нравится предложение Ляпорты (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Каталонский клуб, подписавший звездного немецкого футболиста, намерен продлить контракт с главным тренером команды на улучшенных условиях.

Хави ведет переговоры с Барселоной относительно пролонгации соглашения с командой, которое истекает 30 июня, об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, специалист также договаривается об увеличении зарплаты своим помощникам, однако президент клуба не планирует идти на встречу тренеру.

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Ляпорта настаивает на том, чтобы Хави сам выплачивал часть своих средств тренерскому штабу после того, как его зарплату увеличат. Наставнику не нравится предложение президента каталонцев.

Напомним, что Хави привел Барселону к чемпионству в Ла Лиге в сезоне 2022/23.

Также испанский специалист заявлял, что Месси должен вернуться в Барселону.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб выгонят из Лиги чемпионов.