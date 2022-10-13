Лига чемпионов. Определились четыре участника плей-офф, Барселона в результативном матче спаслась от поражения Интеру — видео
Левандовский спас Барселону от поражения (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
Состоялись матчи 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов в группах А, В, С и D.
Вслед за Манчестер Сити, который накануне стал первым участником 1/8 финала, в плей-офф досрочно вышли Бавария, Наполи и Брюгге, за который выступают украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь.
Бавария вышла в 1/8 финала после победы над Викторией Пльзень 4:2, Наполи с таким же счетом обыграл Аякс, а Брюгге хватило ничьей с Атлетико — 0:0.
В центральном матче тура Барселона и Интер устроили голевое шоу, разойдясь миром 3:3. Спасателем каталонцев стал Роберт Левандовский, который забил два гола, сравняв счет на 92-й минуте.
Результаты матчей:
Группа А
Рейнджерс — Ливерпуль 1:7
Голы: Арфилд, 17 — Фирмино, 24, 55, Нуньес, 66, Салах, 76, 80, 82, Эллиотт, 87
Наполи — Аякс 4:2
Голы: Лосано, 4, Распадори, 16, Кварацхелия, 62 (пен), Осимхен, 90 — Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен)
Группа В
Байер — Порту 0:3
Голы: Галену, 6, Тареми, 53 (пен), 64 (пен)
Нереализованный пенальти: Демирбай, 16 (Байер)
Атлетико — Брюгге 0:0
Удаление: Сова, 82 (Брюгге)
Группа С
Виктория Плзень — Бавария 2:4
Голы: Влканова, 62, Климент, 75 — Мане, 10, Мюллер, 14, Горецка, 25, 35
Барселона — Интер 3:3
Голы: Дембеле, 40, Левандовский, 82, 90+2 — Барелла, 50, Мартинес, 63, Госсенс, 89
Группа D
Тоттенхэм — Айнтрахт 3:2
Голы: Сон, 20, 36, Кейн, 28 — Камада, 14, Алиду, 87
Нереализованный пенальти: Кейн, 90+2 (Тоттенхэм)
Спортинг — Марсель 0:2
Голы: Гендузи, 20, Санчес, 30
Удаление: Эшгаю, 19 (Спортинг), Гонсалвеш, 61 (Спортинг)
Накануне Манчестер Сити стал первым участником 1/8 финала, несмотря на ничью с Копенгагеном.