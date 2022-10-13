Лига чемпионов. Определились четыре участника плей-офф, Барселона в результативном матче спаслась от поражения Интеру — видео 13 октября, 00:28 Левандовский спас Барселону от поражения (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Состоялись матчи 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов в группах А, В, С и D.

Вслед за Манчестер Сити, который накануне стал первым участником 1/8 финала, в плей-офф досрочно вышли Бавария, Наполи и Брюгге, за который выступают украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь.

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Бавария вышла в 1/8 финала после победы над Викторией Пльзень 4:2, Наполи с таким же счетом обыграл Аякс, а Брюгге хватило ничьей с Атлетико — 0:0.

В центральном матче тура Барселона и Интер устроили голевое шоу, разойдясь миром 3:3. Спасателем каталонцев стал Роберт Левандовский, который забил два гола, сравняв счет на 92-й минуте.

Результаты матчей:

Группа А

Рейнджерс — Ливерпуль 1:7

Голы: Арфилд, 17 — Фирмино, 24, 55, Нуньес, 66, Салах, 76, 80, 82, Эллиотт, 87

Наполи — Аякс 4:2

Голы: Лосано, 4, Распадори, 16, Кварацхелия, 62 (пен), Осимхен, 90 — Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен)

Фото: flashscore.ua

Группа В

Байер — Порту 0:3

Голы: Галену, 6, Тареми, 53 (пен), 64 (пен)

Нереализованный пенальти: Демирбай, 16 (Байер)



Атлетико — Брюгге 0:0

Удаление: Сова, 82 (Брюгге)

Фото: flashscore.ua

Группа С

Виктория Плзень — Бавария 2:4

Голы: Влканова, 62, Климент, 75 — Мане, 10, Мюллер, 14, Горецка, 25, 35

Барселона — Интер 3:3

Голы: Дембеле, 40, Левандовский, 82, 90+2 — Барелла, 50, Мартинес, 63, Госсенс, 89

Фото: flashscore.ua

Группа D

Тоттенхэм — Айнтрахт 3:2

Голы: Сон, 20, 36, Кейн, 28 — Камада, 14, Алиду, 87

Нереализованный пенальти: Кейн, 90+2 (Тоттенхэм)

Спортинг — Марсель 0:2

Голы: Гендузи, 20, Санчес, 30

Удаление: Эшгаю, 19 (Спортинг), Гонсалвеш, 61 (Спортинг)

Фото: flashscore.ua

Накануне Манчестер Сити стал первым участником 1/8 финала, несмотря на ничью с Копенгагеном.