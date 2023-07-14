Барселона и Манчестер Юнайтед понесли наказание от УЕФА за нарушение финансового фейр-плей — СМИ

14 июля, 22:29
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Барселона (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Барселона (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Каталонскому и манчестерскому клубам выписали штрафы из-за несоблюдения финансового фейр-плей.

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Об этом сообщает theguardian.

По информации источника, Манчестер Юнайтед вынужден заплатить 300 тысяч евро штрафа за «незначительный дефицит безубыточности», как это назвал сам английский клуб. «Манкунианцы» нарушали правила финансового фейр-плей в период с 2019 по 2022 год.

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Также сообщается, что Барселона должна понести наказание в размере 500 тысяч евро. Каталонцы неправильно отчитывались о доходах от продажи материальных активов за 2022 год.

УЕФА также наказал и другие клубы: АПОЭЛ и Коньяспор получили штрафы по 100 тысяч евро. Истанбул Башакшехир заплатит 400 тысяч евро за недостижение целей, поставленных на 2022 финансовый год.

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Ранее сообщалось, что Барселону дисквалифицируют из Лиги чемпионов из-за коррупционного скандала с экс-главой комитета арбитров Ла Лиги Хосе Негрейрой.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   ФК Барселона Манчестер Юнайтед

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