Барселона — Интер. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Барселона принимает Интер на своем поле (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)
НВ представляет анонс поединка 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Барселоной и Интером.
Матч Барселона (Испания) — Интер (Италия) состоится 12 октября в 22:00 по киевскому времени в Барселоне на стадионе Камп Ноу.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.
Что нужно знать про Барселону перед матчем:
- занимает 3 место в группе с отставанием в три очка от соперника;
- лидирует в испанской Ла Лиге, опережая второй Реал по дополнительным показателям;
- выиграла три из четырех последних поединков во всех турнирах при одном поражении;
- не сыграют защитники Араухо, Кунде, Кристенсен, Бельерин, полузащитник Кессье, нападающий Депай (травмы).
Что нужно знать про Интер перед матчем:
- находится на 2 месте с группе с отставанием в три очка от лидера Баварии;
- идет на 7 позиции в итальянской Серии А с отставанием в восемь очков от лидера Наполи;
- выиграл два последних поединка после двух кряду поражений во всех турнирах;
- не сыграют вратарь Кордац, полузащитник Брозович, нападающий Лукаку. Под вопросом участие форварда Корреа (травмы).
Ориентировочные составы:
Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Гарсия, Бальде — де Йонг, Бускетс, Педри — Дембеле, Левандовски, Рафинья
Интер: Онана — Шкриняр, де Врей, Бастони — Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко — Джеко, Мартинес
В третьем туре группового раунда Интер на своем поле благодаря единственному голу Чалханоглу обыграл Барселону и вышел на второе место в группе С, где лидирует Бавария.