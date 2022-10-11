Барселона — Интер. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов 11 октября, 16:00 Барселона принимает Интер на своем поле (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

НВ представляет анонс поединка 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Барселоной и Интером.



Матч Барселона (Испания) — Интер (Италия) состоится 12 октября в 22:00 по киевскому времени в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про Барселону перед матчем:

занимает 3 место в группе с отставанием в три очка от соперника;

лидирует в испанской Ла Лиге, опережая второй Реал по дополнительным показателям;

выиграла три из четырех последних поединков во всех турнирах при одном поражении;

не сыграют защитники Араухо, Кунде, Кристенсен, Бельерин, полузащитник Кессье, нападающий Депай ( травмы).

Что нужно знать про Интер перед матчем:

находится на 2 месте с группе с отставанием в три очка от лидера Баварии;

идет на 7 позиции в итальянской Серии А с отставанием в восемь очков от лидера Наполи;

выиграл два последних поединка после двух кряду поражений во всех турнирах;

не сыграют вратарь Кордац, полузащитник Брозович, нападающий Лукаку. Под вопросом участие форварда Корреа ( травмы).

Ориентировочные составы:

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Гарсия, Бальде — де Йонг, Бускетс, Педри — Дембеле, Левандовски, Рафинья

Интер: Онана — Шкриняр, де Врей, Бастони — Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко — Джеко, Мартинес

В третьем туре группового раунда Интер на своем поле благодаря единственному голу Чалханоглу обыграл Барселону и вышел на второе место в группе С, где лидирует Бавария.

