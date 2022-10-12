Барселона — Интер. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 12 октября, 01:10 Барселона на три очка отстает от Интера (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

НВ следит за ходом поединка 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Барселоной и Интером.



Ориентировочные составы:

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Гарсия, Бальде — де Йонг, Бускетс, Педри — Дембеле, Левандовски, Рафинья

Интер: Онана — Шкриняр, де Врей, Бастони — Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко — Джеко, Мартинес

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Матч состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Прямая трансляция — на OTT-платформе MEGOGO и Volia.

Барселона занимает 3 место в группе с отставанием в три очка от соперника. Команда лидирует в испанской Ла Лиге, опережая второй Реал по дополнительным показателям.

Клуб выиграл три из четырех последних поединков во всех турнирах при одном поражении. За коллектив не сыграют защитники Араухо, Кунде, Кристенсен, Бельерин, полузащитник Кессье, нападающий Депай (травмы).

Интер находится на 2 месте в группе с отставанием в 3 очка от лидера Баварии. Команда идет на 7 позиции в итальянской Серии А с отставанием в 8 очков от лидера Наполи.

Клуб выиграл два последних поединка после двух кряду поражений во всех турнирах. За коллектив не сыграют вратарь Кордац, полузащитник Брозович, нападающий Лукаку. Под вопросом участие форварда Корреа (травмы).

Статистика знает 11 официальных матчей между командами. Барселона выигрывала шесть раз, Интер — дважды. В трех поединках зафиксирована ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Барселона является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,40, то, что выиграет Интер, оценивается в 7,50, ничья — в 4,75.

