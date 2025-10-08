Футболист сборной Украины попал в сферу интересов Барселоны

Владислав Крапивцов может перейти в Барселону (Фото: instagram.com/vladyslavkrap)

Вратарь Жироны Владислав Крапивцов может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает Mundo Deportivo, 20-летний футболист попал в сферу интересов Барселоны.

Каталонский клуб отправил скаутов на чемпионат мира по футболу U-20 в Чили, чтобы отслеживать потенциальных молодых новичков.

Голкипер сборной Украины U-20 Крапивцов тоже попал в поле зрения скаутов из Барселоны.

Контракт Крапивцова с Жироной действует до лета 2029 года, Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 400 тысяч евро.

В текущем сезоне вратарь провел два матча в Ла Лиге, в которых пропустил шесть голов.

Отметим, что Украина не смогла выйти в четвертьфинал молодежного чемпионата мира, уступив Испании.