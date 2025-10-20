Об этом сообщает Football Espana.

Летом стало известно, что Барселона второй раз подряд нарушила правила финансового фейр-плей. В 2024 году клуб заплатил 500 тыс. евро за первое нарушение, но на этот раз штраф был значительно строже.

По словам Лапорты, клуб выплатил 15 млн евро, но УЕФА рассматривал более серьезные санкции.

«УЕФА хотел лишить нас права играть в следующем сезоне Лиги чемпионов. Один из аргументов, почему штраф удалось уменьшить с 60 млн евро до 15 млн евро, заключался в том, что Барселона не является акционерным обществом и не может увеличивать капитал», — заявил Лапорта на Общем собрании.

Кроме того, президент обсудил матч чемпионата Испании против Вильярреала, который должен состояться в США. Он отметил, что поездка вызывает определенные сомнения относительно физического состояния игроков, но экономические выгоды слишком велики, чтобы отказаться.

«Расширение нашего образа на американском рынке позволяет привлекать новых спонсоров и получать дополнительный доход, что выгодно всей Ла Лиге», — пояснил Лапорта.

Ранее сообщалось, что во время матча Ла Лиги футболисты провели акцию протеста против переноса игры Барселоны и Вильярреала в США.