Барселона еще больше оторвалась от Реала в борьбе за титул чемпиона Испании — видео
Левандовски забил один из голов Барселоны (Фото:REUTERS/Albert Gea)
В испанской Ла Лиге прошло еще несколько матчей 22-го тура.
Лидер первенства Барселона обыграла на своем поле Кадис с результатом 2:0 благодаря голам Серхи Роберто и Левандовски в конце первого тайма.
Эта победа позволила каталонскому клубу оторваться на восемь очков от своего ближайшего преследователя и чемпиона Реала.
В центральном матче дня в Ла Лиге Атлетико переиграл Атлетик дома 1:0 с помощью гола Гризманна и закрепился в зоне Лиги чемпионов на четвертом месте.
Результаты 22 тура Ла Лиги:
Барселона — Кадис 2:0
Голы: Роберто, 43, Левандовски, 45+1
Атлетико — Атлетик 1:0
Гол: Грізманн, 74
Райо Вальекано — Севилья — 1:1
Голы: Лежен, 65 — Сусо, 30
Эльче — Эспаньол 0:1
Гол: Дардер, 90+2
Турнирная таблица
Накануне в этом же туре Ла Лиги Реал обыграл на выезде Осасуну со счетом 2:0.