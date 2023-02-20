Барселона еще больше оторвалась от Реала в борьбе за титул чемпиона Испании — видео 20 февраля, 00:38 Левандовски забил один из голов Барселоны (Фото:REUTERS/Albert Gea)

В испанской Ла Лиге прошло еще несколько матчей 22-го тура.



Лидер первенства Барселона обыграла на своем поле Кадис с результатом 2:0 благодаря голам Серхи Роберто и Левандовски в конце первого тайма.

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Эта победа позволила каталонскому клубу оторваться на восемь очков от своего ближайшего преследователя и чемпиона Реала.

Видео дня

В центральном матче дня в Ла Лиге Атлетико переиграл Атлетик дома 1:0 с помощью гола Гризманна и закрепился в зоне Лиги чемпионов на четвертом месте.

Результаты 22 тура Ла Лиги:

Барселона — Кадис 2:0

Голы: Роберто, 43, Левандовски, 45+1

Атлетико — Атлетик 1:0

Гол: Грізманн, 74

Райо Вальекано — Севилья — 1:1

Голы: Лежен, 65 — Сусо, 30

Эльче — Эспаньол 0:1

Гол: Дардер, 90+2

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне в этом же туре Ла Лиги Реал обыграл на выезде Осасуну со счетом 2:0.