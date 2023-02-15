Барселона — Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть матч 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля, 20:13 Барселона не проигрывает 16 матчей подряд (Фото:REUTERS/Albert Gea)

NV представляет анонс первой игры 1/16 финала Лиги Европы между Барселоной и Манчестером Юнайтед.

Матч Барселона (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия) состоится 16 февраля в Барселоне на стадионе Камп Ноу и начнется в 19:45 по Киеву.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.

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Что нужно знать о Барселоне перед матчем:

вышла в плей-офф Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов, где заняла третье место в группе, уступив Баварии, Интеру и опередив Викторию Пльзень;

занимает первое место испанской Ла Лиге, опережая ближайшего преследователя Реал на 11 очков, имея на один сыгранный матч больше;

не знает поражений 16 матчей подряд во всех турнирах при одной ничьей, выиграв 11 последних поединков;

не сыграют полузащитник Бускетс, нападающий Дембеле ( травмы).

Что нужно знать о Манчестер Юнайтед перед матчем:

вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места в своей группе, опередив Шериф, Омонию и уступив Реалу Сосьедад;

занимает третью позицию в английской Премьер-лиге с отставанием в пять очков от лидера Арсенала, имея на два сыгранных матча больше;

не знает поражений шесть матчей подряд во всех турнирах при пяти победах и одной ничьей;

не сыграют защитник Мартинес ( дисквалификация), полузащитники ван де Бек, Мактоминей, Эриксен ( травмы), Забитцер ( дисквалификация), нападающий Марсьяль ( травма).

Ориентировочные составы:

Барселона: Тер Штеген - Альба, Кристенсен, Араухо, Кунде - Де Йонг, Бускетс, Педри - Гави, Левандовский, Рафинья

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Шоу, Линделеф, Варан – Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш – Санчо, Рашфорд, Вегхорст