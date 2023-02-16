Барселона — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы 16 февраля, 04:12 Барселона противостоит Манчестер Юнайтед в рамках Лиги Европы (Фото:ФК Барселона via Facebook)

NV следит за событиями первой игры 1/16 финала Лиги Европы между Барселоной и Манчестером Юнайтед. Начало — в 19:45 по киевскому времени сегодня, 16 февраля.



Ориентировочные составы:

Барселона: Тер Штеген — Кунде, Кристенсен, Араухо, Альба — де Йонг, Кессье, Педри — Гави, Левандовски, Рафинья

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласия — Каземиро, Фред — Санчо, Фернандеш, Рашфорд — Вегхорст

Видео дня

Матч состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

Барселона вышла в плей-офф Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов, где заняла 3-е место в группе. Клуб лидирует в испанской Ла Лиге, опережая ближайшего преследователя Реал на восемь очков.

Команда не знает поражений 16 матчей кряду во всех турнирах при одной ничьей, выиграв 11 последних поединков. За коллектив не сыграют полузащитник Бускетс, нападающий Дембеле (травмы).

МЮ вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места в своей группе. Клуб занимает 3-ю позицию в английской Премьер-лиге с отставанием в пять очков от лидера Манчестер Сити.

Команда не знает поражений шесть матчей кряду во всех турнирах при пяти победах и одной ничьей. За коллектив не сыграют защитник Мартинес, полузащитники Забитцер (дисквалификации) ван де Бек, Мактоминей, Эриксен, нападающий Марсьяль (травмы).

Статистика знает 16 официальных поединков между соперниками. Семь побед одержала Барселона, пять — Манчестер Юнайтед. Еще четыре матча завершились вничью.

Прогноз букмекеров из авторитетной конторы William Hill сводится к тому, что фаворит матча — Барселона. Коэффициент на ее победу равен 1,70. Успех Манчестер Юнайтед оценивается в 4,60, ничья — в 3,90.