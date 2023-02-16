Барселона — Манчестер Юнайтед 2:2. Видео голов и обзор матча 1/16 финала Лиги Европы
Команды провели увлекательный матч (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
Барселона и Манчестер Юнайтед сыграли вничью 2:2 в первой игре 1/16 финала Лиги Европы.
Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2
Голы: Алонсо, 50, Рафинья, 76 - Рашфорд, 53, Кунде (автогол), 59
Барселона: Тер Штеген - Алонсо (Кристенсен, 67), Араухо, Кунде, Альба (Бальде, 67) - Гави, Кессье (Фати, 67), де Йонг, Педри (Роберто, 41), Рафинья (Торрес, 83) - Левандовски
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Уан-Биссака, Шоу, Варан, Маласия – Фернандеш, Каземиро, Фред, Санчо (Гарначо, 82), Рашфорд - Вегхорст
Предупреждены: Альба, Гави - Варан, Каземиро, Маласия