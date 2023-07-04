«Будем связующим звеном». Барселона не собирается покидать Суперлигу 4 июля, 22:31 Барселона (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Президент каталонского клуба Жоан Ляпорта, который рассказал, что Месси продолжает получать зарплату от «блаугранас», заявил, что Барселона не выйдет из состава Суперлиги Европы.

Об этом Ляпорта сообщил Mundo Deportivo. Он также заверил, что чемпионы Испании могут быть связующим звеном между УЕФА и новым турниром.

«Хорошо, что Барселона здесь, потому что мы можем выступить связующим звеном между УЕФА и Суперлигой», — сказал Ляпорта.

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Отметим, что в Суперлиге официально осталось только два клуба — Барселона и мадридский Реал. Последним турнир покинул туринский Ювентус.

Изначально в состав нового соревнования входило 12 топ-клубов: Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Реал, Барселона, Атлетико Мадрид, Милан, Интер и Ювентус.

Напомним, что УЕФА ранее возбудил дела против клубов, которые остались в Суперлиге, однако впоследствии приостановил их рассмотрение.