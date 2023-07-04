«Будем связующим звеном». Барселона не собирается покидать Суперлигу

4 июля, 22:31
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Барселона (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Барселона (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Президент каталонского клуба Жоан Ляпорта, который рассказал, что Месси продолжает получать зарплату от «блаугранас», заявил, что Барселона не выйдет из состава Суперлиги Европы.

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Об этом Ляпорта сообщил Mundo Deportivo. Он также заверил, что чемпионы Испании могут быть связующим звеном между УЕФА и новым турниром.

«Хорошо, что Барселона здесь, потому что мы можем выступить связующим звеном между УЕФА и Суперлигой», — сказал Ляпорта.

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Отметим, что в Суперлиге официально осталось только два клуба — Барселона и мадридский Реал. Последним турнир покинул туринский Ювентус.

Изначально в состав нового соревнования входило 12 топ-клубов: Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Реал, Барселона, Атлетико Мадрид, Милан, Интер и Ювентус.

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Напомним, что УЕФА ранее возбудил дела против клубов, которые остались в Суперлиге, однако впоследствии приостановил их рассмотрение.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Барселона Суперлига Европы

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