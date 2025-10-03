По информации источника, отношения между Барселоной и УЕФА значительно улучшились — в клубе осталась довольной последними реформами Лиги чемпионов.

В Барселоне положительно оценили реакцию организации на требования по реформам, в частности новую систему распределения доходов, которая стала более выгодной для участников соревнований.

Несмотря на ожидаемое еще одно положительное решение суда в пользу Суперлиги, в Барселоне пришли к выводу, что пока нет смысла продвигать идею нового турнира. Клуб больше не будет поддерживать создание Суперлиги, хотя считает, что это судебное решение может стать инструментом давления на УЕФА для необходимых реформ.

Старт Суперлиги был запланирован на август 2021 года. Участие в турнире должны были принять Реал, Барселона, Атлетико, Интер, Милан, Ювентус, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси, Арсенал и Тоттенхэм.

В УЕФА осудили создание нового турнира и заявили, что игроки из клубов Суперлиги не смогут выступать за свои национальные команды на чемпионатах мира и Европы. Турнир раскритиковали и футбольные болельщики.

После этого Суперлига официально объявила о приостановлении турнира.

21 декабря 2023 года Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА о запрете создания футбольной Суперлиги.

Впоследствии президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта назвал клубы, которые согласились участвовать в Суперлиге.