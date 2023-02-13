Чемпионат Испании. Барселона оторвалась от Реала и уверенно лидирует, клуб Цыганкова проиграл — видео 13 февраля, 00:02 Барселона уверенно лидирует (Фото:REUTERS/Pablo Morano)

Сегодня, 12 февраля, прошли очередные матчи 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

Барселона на выезде победила Вильярреал благодаря голу Педри со счетом 1:0 и укрепила лидерство, оторвавшись от Реала, у которого на один сыгранный матч меньше, на 11 очков.

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Жирона, в составе которой на 63-й минуте появился украинец Виктор Цыганков, уступила Кадису 0:2 и занимает 11-е место.

Результаты матчей:

Кадис — Жирона 2:0

Голы: Эскаланте, 6, Гвардиола, 34

Альмерия — Бетис 2:3

Голы: Суарес, 27, Саму Кошта, 62 — Родри, 6, Каналес, 42, Гуардадо, 70

Севилья — Мальорка 2:0

Голы: Эн-Несири, 28, Хиль, 40

Валенсия — Атлетик 1:2

Голы: Кастильехо, 17 — Нико Уильямс, 30, Сансет, 72

Вальядолид — Осасуна 0:0



Сельта — Атлетико 0:1

Гол: Депай, 89

Хетафе — Райо Вальекано 1:1

Голы: Унал, 77 — Арамбари, 34 (авт)

Вильярреал — Барселона 0:1

Гол: Педри, 18

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Реал с украинцем Луниным в основе стал клубным чемпионом мира.