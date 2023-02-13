Чемпионат Испании. Барселона оторвалась от Реала и уверенно лидирует, клуб Цыганкова проиграл — видео
Барселона уверенно лидирует (Фото:REUTERS/Pablo Morano)
Сегодня, 12 февраля, прошли очередные матчи 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
Барселона на выезде победила Вильярреал благодаря голу Педри со счетом 1:0 и укрепила лидерство, оторвавшись от Реала, у которого на один сыгранный матч меньше, на 11 очков.
Жирона, в составе которой на 63-й минуте появился украинец Виктор Цыганков, уступила Кадису 0:2 и занимает 11-е место.
Результаты матчей:
Кадис — Жирона 2:0
Голы: Эскаланте, 6, Гвардиола, 34
Альмерия — Бетис 2:3
Голы: Суарес, 27, Саму Кошта, 62 — Родри, 6, Каналес, 42, Гуардадо, 70
Севилья — Мальорка 2:0
Голы: Эн-Несири, 28, Хиль, 40
Валенсия — Атлетик 1:2
Голы: Кастильехо, 17 — Нико Уильямс, 30, Сансет, 72
Вальядолид — Осасуна 0:0
Сельта — Атлетико 0:1
Гол: Депай, 89
Хетафе — Райо Вальекано 1:1
Голы: Унал, 77 — Арамбари, 34 (авт)
Вильярреал — Барселона 0:1
Гол: Педри, 18
Турнирная таблица
Накануне Реал с украинцем Луниным в основе стал клубным чемпионом мира.