Бюрократично: Барселона выпустила заявление по поводу срыва подписания Месси

8 июня, 17:41
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Лионель Месси (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Лионель Месси (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Аргентинский нападающий Лионель Месси официально заявил, что перейдет в Интер Майами.

Барселона, которая не смогла подписать футболиста, выпустила заявление. Каталонский клуб сообщил, что стороны провели переговоры, однако решение аргентинца было воспринято с уважением.

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«В понедельник, 5 июня, Хорхе Месси, отец и агент Лионеля Месси, сообщил президенту Барселоны Жоану Лапорте о решении подписать контракт с Интером Майами вопреки предложению «блаугранас». Мы хотели, чтобы Лео снова надел футболку нашего клуба.

Впрочем Лапорта принял это и с уважением отнесся к решению Месси выступать в чемпионате с меньшими требованиями подальше от внимания и давления, которые он испытывал в последние годы.

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Лапорта и Хорхе Месси договорились сотрудничать во благо фанатов Барселоны и футболиста, который навсегда останется любимым для «кулес», — говорится в заявлении клуба.

Ранее Месси признался, что помешало ему перейти в Барселону.

Напомним, что Реал объявил об уходе самого дорогостоящего игрока в истории клуба.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Барселона Лионель Месси

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