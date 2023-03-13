Чемпионат Испании. Барселона с трудом победила Атлетик и восстановила уверенное преимущество над Реалом — видео

13 марта, 00:06
Поделиться:
Барселона опережает Реал на девять очков (Фото:REUTERS/Vincent West)

Барселона опережает Реал на девять очков (Фото:REUTERS/Vincent West)

Состоялись четыре матча 25-го тура чемпионата Испании по футболу.

Барселона в непростом поединке одолела Атлетик со счетом 1:0. Победный гол в составе каталонцы в конце первого тайма забил Рафинья.

Сине-гранатовые на последних минутах едва не упустила победу, когда Уильямс отправил мяч в ворота, но арбитр отменил его гол из-за нарушения правил.

Видео дня

Барселона восстановила преимущество над Реалом до девяти очков и продолжает уверенно лидировать.

Результаты матчей:

Мальорка — Реал Сосьедад 1:1
Голы: Ли Кан Ин, 50 — Фернадес, 3

Севилья — Альмерия 2:1
Голы: Окампос, 45+2 (пен), Ламела, 73 — Акиеми, 2

Вильярреал — Бетис 1:1
Голы: Пино, 55 — Иглесиас, 38

Атлетик — Барселона 0:1
Голы: Рафинья, 45+1

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Реал обыграл Эспаньол (3:1) и прервал трехматчевую серию без побед.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона Атлетик (Бильбао) Чемпионат Испании ФК Севилья Реал Сосьедад Вильярреал Бетис

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X