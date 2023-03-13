Чемпионат Испании. Барселона с трудом победила Атлетик и восстановила уверенное преимущество над Реалом — видео
Барселона опережает Реал на девять очков (Фото:REUTERS/Vincent West)
Состоялись четыре матча 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
Барселона в непростом поединке одолела Атлетик со счетом 1:0. Победный гол в составе каталонцы в конце первого тайма забил Рафинья.
Сине-гранатовые на последних минутах едва не упустила победу, когда Уильямс отправил мяч в ворота, но арбитр отменил его гол из-за нарушения правил.
Барселона восстановила преимущество над Реалом до девяти очков и продолжает уверенно лидировать.
Результаты матчей:
Мальорка — Реал Сосьедад 1:1
Голы: Ли Кан Ин, 50 — Фернадес, 3
Севилья — Альмерия 2:1
Голы: Окампос, 45+2 (пен), Ламела, 73 — Акиеми, 2
Вильярреал — Бетис 1:1
Голы: Пино, 55 — Иглесиас, 38
Атлетик — Барселона 0:1
Голы: Рафинья, 45+1
Турнирная таблица
Накануне Реал обыграл Эспаньол (3:1) и прервал трехматчевую серию без побед.