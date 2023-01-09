Чемпионат Испании. Барселона обыграла Атлетико и оторвалась от Реала, Севилья покинула зону вылета — видео 9 января, 00:04 Барселона победила благодаря голу Дембеле (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Состоялись четыре матча 16-го тура чемпионата Испании по футболу.

В центральном матче тура Барселона на выезде благодаря единственному голу Дембеле обыграла Атлетико. Победа позволила каталонцам единолично возглавить турнирную таблицу, опередив Реал на три очка.

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Также следует отметить победу Севильи над Хетафе 2:1, благодаря чему рохибланкос покинули зону вылета.

Результаты матчей:

Атлетико - Барселона 0:1

Гол: Дембеле, 22

Удаление: Савич, 90+2 - Торрес, 90+2

Альмерия - Реал Сосьедад 0:2

Голы: Силва, 47, Серлот, 52

Райо Вальекано - Бетис 1:2

Голы: Камельо, 20 - Балью, 7 (авт), Энрике, 40

Севилья - Хетафе 2:1

Голы: Акунья, 36, Мир, 80 - Майораль, 87

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Реал неожиданно проиграл Вильярреалу (1:2).