Чемпионат Испании. Барселона обыграла Атлетико и оторвалась от Реала, Севилья покинула зону вылета — видео

9 января, 00:04
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Барселона победила благодаря голу Дембеле (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Барселона победила благодаря голу Дембеле (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Состоялись четыре матча 16-го тура чемпионата Испании по футболу.

В центральном матче тура Барселона на выезде благодаря единственному голу Дембеле обыграла Атлетико. Победа позволила каталонцам единолично возглавить турнирную таблицу, опередив Реал на три очка.

Видео дня

Также следует отметить победу Севильи над Хетафе 2:1, благодаря чему рохибланкос покинули зону вылета.

Результаты матчей:

Атлетико - Барселона 0:1
Гол: Дембеле, 22
Удаление: Савич, 90+2 - Торрес, 90+2

Альмерия - Реал Сосьедад 0:2
Голы: Силва, 47, Серлот, 52

Райо Вальекано - Бетис 1:2
Голы: Камельо, 20 - Балью, 7 (авт), Энрике, 40

Севилья - Хетафе 2:1
Голы: Акунья, 36, Мир, 80 - Майораль, 87

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Реал неожиданно проиграл Вильярреалу (1:2).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании Примера

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