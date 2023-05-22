«Ждем на Черниговщине». Десна пригласила футболистов Барселоны сыграть на разрушенном стадионе после благодарности российским болельщикам

22 мая, 11:15
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Стадион в Чернигове потерпел большие разрушения (Фото:ФК Десна)

Стадион в Чернигове потерпел большие разрушения (Фото:ФК Десна)

Черниговская Десна отреагировала на обращение футболистов Барселоны Алекса Бальде и Сержи Роберто к российским фанатам после победы каталонского клуба в чемпионате Испании.

Пресс-служба Десны опубликовала пост в Facebook, в котором пригласила игроков Барселоны приехать в Чернигов и сыграть на местном стадионе, который разбомбили российские оккупанты.

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«Ждем Барселону на Черниговщине! Из нашего города очень удобно приветствовать болельщиков страны-террориста под звуки воздушной тревоги и грохот ракетных разрывов.

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У вас будет возможность посмотреть в глаза тысячам семей, которые потеряли свои дома, своих родных и близких. А свой следующий домашний матч предлагаем сыграть на нашем стадионе, ваши друзья-оккупанты как раз «подготовили» его для игры", — говорится в сообщении клуба.

https://www.facebook.com/100039949013787/posts/931123544895937

Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия поможет отстроить разбомбленный россиянами стадион в Чернигове.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона Десна Чернигов

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