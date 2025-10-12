Барселона пока не может вернуться на Камп Ноу (Фото: ФК Барселона)

Барселона опубликовала видео, в котором продемонстрировала последние изменения на своем легендарном стадионе Камп Ноу, который находится на реконструкции.

В почти двухминутном ролике в Instagram клуб показал, как продвигается реконструкция домашней арены — от обновленной парковки в сине-гранатовых цветах до нового бульвара, трибун и видеотабло.

Несмотря на значительный прогресс, Барселона пока не может вернуться на стадион. Клуб ожидает разрешения от городского совета Барселоны по вводу объекта в эксплуатацию.

Ранее планировалось открыть арену после завершения фазы 1A, что позволяет допуск только 27 тысяч зрителей. Однако клуб решил подождать разрешения для фазы 1B, чтобы вместить уже 45 тысяч болельщиков.

Ближайшие домашние матчи против Жироны в Ла Лиге и Олимпиакоса в Лиге чемпионов команда проведет на Олимпийском стадионе.

