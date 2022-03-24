Барселона вслед за Реалом присоединилась к помощи украинским беженцам 24 марта, 18:04 Цей матеріал також доступний українською Барселона не осталась в стороне от войны в Украине (Фото:ФК Барселона)

Каталонская Барселона поможет украинским беженцам, пострадавшим от российского вторжения.

Барселона в сотрудничестве с Красным Крестом объявила о начале благотворительной акции, цель которой собрать деньги и необходимые продукты для семей, сбежавших с детьми в Каталонию от войны с Россией, сообщает официальный сайт испанского клуба.

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Также в дни матчей на Камп Ноу клуб создаст разные пункты, где можно будет делать пожертвования для помощи украинским беженцам.



Фото: ФК Барселона

Ранее сообщалось, что мадридский Реал выделил миллион евро для украинских беженцев.

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