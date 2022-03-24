Барселона вслед за Реалом присоединилась к помощи украинским беженцам

24 марта, 18:04
Цей матеріал також доступний українською
Барселона не осталась в стороне от войны в Украине (Фото:ФК Барселона)

Барселона не осталась в стороне от войны в Украине (Фото:ФК Барселона)

Каталонская Барселона поможет украинским беженцам, пострадавшим от российского вторжения.

Барселона в сотрудничестве с Красным Крестом объявила о начале благотворительной акции, цель которой собрать деньги и необходимые продукты для семей, сбежавших с детьми в Каталонию от войны с Россией, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Видео дня
Читайте также:
Звезда ПСЖ продает эксклюзивные худи для помощи украинцам — фото

Также в дни матчей на Камп Ноу клуб создаст разные пункты, где можно будет делать пожертвования для помощи украинским беженцам.

ФК Барселона
Фото: ФК Барселона

Ранее сообщалось, что мадридский Реал выделил миллион евро для украинских беженцев.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Беженцы ФК Барселона Красный Крест Чемпионат Испании Война в Украине

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ