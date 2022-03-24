Барселона вслед за Реалом присоединилась к помощи украинским беженцам
Барселона не осталась в стороне от войны в Украине (Фото:ФК Барселона)
Каталонская Барселона поможет украинским беженцам, пострадавшим от российского вторжения.
Барселона в сотрудничестве с Красным Крестом объявила о начале благотворительной акции, цель которой собрать деньги и необходимые продукты для семей, сбежавших с детьми в Каталонию от войны с Россией, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Также в дни матчей на Камп Ноу клуб создаст разные пункты, где можно будет делать пожертвования для помощи украинским беженцам.
Ранее сообщалось, что мадридский Реал выделил миллион евро для украинских беженцев.
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