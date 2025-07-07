Барселона определилась с будущим 35-летнего Щенсного, который в прошлом году завершал карьеру

Войцех Щенсный присоединился к Барсе в прошлом сезоне (Фото: REUTERS/Daniele Mascolo)

Бывший голкипер сборной Польши по футболу Войцех Щенсный продолжит выступать за каталонскую Барселону.

Испанский клуб объявил о продлении контракта с 35-летним футболистом на два следующих сезона.

Щенсный присоединился к Барселоне в октябре прошлого года, чтобы подменить немца Марка-Андре тер Стегена, который получил серьезную травму. Ради каталонцев Войцех возобновил карьеру, которую завершил летом 2024 года.

Щенсный подписал контракт до конца сезона 2024/25 и стал основным голкипером Барселоны, помог команде выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В 30 матчах за каталонцев поляк 14 раз сохранил свои ворота сухими.

Ранее Щенсный выступал за Арсенал, Брентфорд, Рому и Ювентус. Провел 84 матча за национальную сборную Польши.

