Барселона определилась с будущим 35-летнего Щенсного, который в прошлом году завершал карьеру
Войцех Щенсный присоединился к Барсе в прошлом сезоне (Фото: REUTERS/Daniele Mascolo)
Бывший голкипер сборной Польши по футболу Войцех Щенсный продолжит выступать за каталонскую Барселону.
Испанский клуб объявил о продлении контракта с 35-летним футболистом на два следующих сезона.
Щенсный присоединился к Барселоне в октябре прошлого года, чтобы подменить немца Марка-Андре тер Стегена, который получил серьезную травму. Ради каталонцев Войцех возобновил карьеру, которую завершил летом 2024 года.
Щенсный подписал контракт до конца сезона 2024/25 и стал основным голкипером Барселоны, помог команде выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В 30 матчах за каталонцев поляк 14 раз сохранил свои ворота сухими.
Ранее Щенсный выступал за Арсенал, Брентфорд, Рому и Ювентус. Провел 84 матча за национальную сборную Польши.
