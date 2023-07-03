«Это не влияет на финансовый фейр-плей». Барселона продолжает выплачивать зарплату Лионелю Месси 3 июля, 12:53 Месси (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Президент Барселоны Жоан Ляпорта рассказал, что каталонский клуб осуществляет денежные выплаты Месси, который перешел в Интер Майами.

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Ляпорта отметил, что выплата зарплаты Лео будет осуществляться до 2025 года, но это никак не повлияет на финансовый фэйр-плей Ла Лиги.

«Ему полагаются отсроченные выплаты по зарплате, которые были согласованы с предыдущим руководством. Платежи заканчиваются в 2025 году. Выплаты осуществляются неукоснительно.

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Входит ли эта сумма в фонд оплаты труда? Входит, но это можно по-разному интерпретировать. Теперь такие отчисления не повлияют на финансовый фэйр-плей Ла Лиги, и это не может не радовать", — сказал Лапорта La Vanguatdia.

Напомним, что Месси покинул Барселону в 2021 году и перебрался в ПСЖ.

Ранее президент Барселоны заявил о желании вернуть Месси в стан каталонского клуба.

Также сообщалось, что стала известна зарплата Месси в Интер Майами.