Лига чемпионов. Барселона проиграла Интеру, клуб Яремчука и Соболя обыграл Атлетико и уверенно лидирует — видео 5 октября, 00:39 Интер обыграл Барселону 1:0 (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов в группах A, B, C и D.

В центральном матче дня Интер на своем поле благодаря единственному голу Чалханоглу обыграл Барселону и вышел на второе место в группе С, где лидирует Бавария, разгромившая сегодня Викторию Пльзень 5:0.

Видео дня

Брюгге, где выступают украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь, в этом сезоне Лиги чемпионов демонстрирует сенсационные результаты и с 9-ю очками уверенно лидирует в группе В.

В этот раз бельгийский клуб победил Атлетико со счетом 2:0. Соболь появился на поле на 78-й минуте, тогда как Яремчук остался на скамейке запасных.

Также следует отметить разгромную выездную победу Наполи над Аяксом со счетом 6:1, позволившей итальянскому клубу остаться лидером группы А.

Результаты матчей:

Группа А

Ливерпуль — Рейнджерс 2:0

Голы: Александер-Арнольд, 7, Салах, 53

Аякс — Наполи 1:6

Голы: Кудус, 9 — Распадори, 18, 47, Ди Лоренцо, 33, Зелински, 45, Кварацхелия, 63, Симеоне, 81

Удаление: Тадич, 73 (Аякс)

Фото: flashscore.ua

Группа В

Брюгге — Атлетико 2:0

Голы: Сова, 36, Хутгла, 62

Нереализованный пенальти: Гризманн, 77 (Атлетико)

Порту — Байер 2:0

Голы: Заиду, 70, Галену, 87

Удаление: Фримпонг, 88 (Байер)

Фото: flashscore.ua

Группа С

Интер — Барселона 1:0

Гол: Челханоглу, 45+2

Бавария — Виктория Пльзень 5:0

Голы: Сане, 7, 50, Гнабри, 13, Мане, 21, Чупо-Мотинг, 59

Фото: flashscore.ua

Группа D

Марсель — Спортинг 4:1

Голы: Санчес, 13, Харит, 16, Балерди, 28, Мбэмба, 84 — Тринкау, 1

Удаление: Адан, 23

Айнтрахт — Тоттенхэм 0:0

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре Барселона проиграла Баварии 0:2.