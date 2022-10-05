Лига чемпионов. Барселона проиграла Интеру, клуб Яремчука и Соболя обыграл Атлетико и уверенно лидирует — видео
Интер обыграл Барселону 1:0 (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)
Состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов в группах A, B, C и D.
В центральном матче дня Интер на своем поле благодаря единственному голу Чалханоглу обыграл Барселону и вышел на второе место в группе С, где лидирует Бавария, разгромившая сегодня Викторию Пльзень 5:0.
Брюгге, где выступают украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь, в этом сезоне Лиги чемпионов демонстрирует сенсационные результаты и с 9-ю очками уверенно лидирует в группе В.
В этот раз бельгийский клуб победил Атлетико со счетом 2:0. Соболь появился на поле на 78-й минуте, тогда как Яремчук остался на скамейке запасных.
Также следует отметить разгромную выездную победу Наполи над Аяксом со счетом 6:1, позволившей итальянскому клубу остаться лидером группы А.
Результаты матчей:
Группа А
Ливерпуль — Рейнджерс 2:0
Голы: Александер-Арнольд, 7, Салах, 53
Аякс — Наполи 1:6
Голы: Кудус, 9 — Распадори, 18, 47, Ди Лоренцо, 33, Зелински, 45, Кварацхелия, 63, Симеоне, 81
Удаление: Тадич, 73 (Аякс)
Группа В
Брюгге — Атлетико 2:0
Голы: Сова, 36, Хутгла, 62
Нереализованный пенальти: Гризманн, 77 (Атлетико)
Порту — Байер 2:0
Голы: Заиду, 70, Галену, 87
Удаление: Фримпонг, 88 (Байер)
Группа С
Интер — Барселона 1:0
Гол: Челханоглу, 45+2
Бавария — Виктория Пльзень 5:0
Голы: Сане, 7, 50, Гнабри, 13, Мане, 21, Чупо-Мотинг, 59
Группа D
Марсель — Спортинг 4:1
Голы: Санчес, 13, Харит, 16, Балерди, 28, Мбэмба, 84 — Тринкау, 1
Удаление: Адан, 23
Айнтрахт — Тоттенхэм 0:0
В предыдущем туре Барселона проиграла Баварии 0:2.