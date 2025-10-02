«Это видно на поле»: тренер Барселоны объяснил причины обидного поражения от ПСЖ в Лиге чемпионов

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов Барселона дома проиграла ПСЖ со счетом — 1:2. На последней минуте быструю контратаку гостей в касание завершил Рамуш и принес победу своей команде. На нашем сайте есть видеообзор матча.

После игры главный тренер Барселоны Ганс-Дитер Флик объяснил, почему его подопечные проиграли в поединке против парижан.

«Мы сыграли не в полную силу, а против такого соперника это необходимо. Они заслужили победить. В первом тайме мы играли намного лучше, чем во втором. Мы пропустили слишком много, потому что устали. Правда в том, что ПСЖ — отличная команда; у них очень молодые и быстрые игроки, и они провели фантастический матч.

После 35 минут ПСЖ лучше контролировал ход матча. Не думаю, что мы сыграли в полную силу. Но это тоже важно в Лиге чемпионов.

Думаю, во втором тайме было видно, что некоторые игроки очень устали. Педри, Френки… но все выложились на поле на полную. При счете 1:1 нужно улучшить оборонительную структуру. Нам нужно учиться и совершенствоваться.

Сегодня я не думаю, что мы можем сказать, что находимся на одном уровне, но я верю в свою команду, и сегодня мы не показали себя с лучшей стороны.

Когда ты немного устал, это видно на поле. Во втором тайме у нас не было структуры", — цитирует Флика Marca.

Отметим, в первом туре Барселона в гостях обыграла Ньюкасл — 2:1

А действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ разгромил Аталанту — 4:0. После двух игр парижане занимают третье место в турнирной таблице, а каталонцы находятся на 16 позиции.

