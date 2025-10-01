«Мне не нравятся эти разговоры»: тренер Барселоны резко высказался о Ямале перед битвой с ПСЖ в Лиге чемпионов

«Мне не нравятся эти разговоры о супер-супер Ямале. Ламин — исключительный игрок, но у нас в команде хватает других исключительных игроков.

Ему 18 лет, и надо сосредоточиться на тяжелой работе, а это не всегда просто. Ты достигаешь уровня, когда одного таланта мало, чтобы перейти на следующую ступеньку развития. Здесь нужна работа.

И не только играть с мячом, но и обороняться. И это касается не только Ламина, а всех наших футболистов. Конечно, Ямаль невероятно действует с мячом и делает разницу", — приводит слова Флика Marca.

Напомним, в прошлом сезоне Ламин помог Барселоне выиграть Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании. Провел 55 матчей во всех турнирах, отметившись 18 голами и 25 ассистами. Несмотря на это, он занял второе место во время голосования за Золотой мяч, который в этом году выиграл форвард ПСЖ Усман Дембеле.

1 октября в 22:00 по киевскому времени Барселона дома сыграет против парижан в матче 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

