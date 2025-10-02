Ямаль превзошел рекорд одноклубника Забарного в Лиге чемпионов

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов Барселона дома драматично проиграла ПСЖ, пропустив второй гол на последней минуте (1:2). На нашем сайте есть видеообзор поединка.

Юная звезда каталонцев Ламин Ямаль провел на поле всю игру, результативными действиями не отметился. Для испанского вингера матч с ПСЖ стал 24-м.

По данным пресс-службы Блаугранас, он превзошел рекорд полузащитника парижан Уоррена Заира-Эмери по количеству игр в Лиге чемпионов до достижения 19-летия. Уоррену исполнилось 19 в марте прошлого года.

Кстати, центральный защитник Барселоны Пау Кубарси вышел на третье место, которое теперь разделяет с экс-игроком команды Бояном Кркичем. А пятым идет еще один бывший футболист каталонского клуба Сеск Фабрегас.

Отметим, что в этом сезоне 18-летний Ямаль забил два гола и отдал три ассиста в пяти матчах на клубном уровне. В прошлой кампании он помог Барселоне выиграть Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании. Провел 55 игр во всех турнирах, отметившись 18 голами и 25 ассистами.

Ранее мы писали, что жена Забарного отреагировала на безумное спасение украинца в матче Барселона — ПСЖ.