ПСЖ обыграл Барселону на последней минуте. Обзор матча Лиги чемпионов — видео

2 октября, 00:00
Поделиться:
Барса упустила победу (Фото: REUTERS/Albert Gea)

Барса упустила победу (Фото: REUTERS/Albert Gea)

Во втором туре общего этапа ЛЧ встретились одни из главных фаворитов нынешнего турнира. ПСЖ добыл волевую победу.

Испанцы быстро открыли счет, на 19-й минуте отличился Торрес. Хотя Барса могла забить еще раньше, но Забарный вынес мяч из пустых ворот.

К концу первого тайма французы отыгрались, благодаря голу Маюлю. После перерыва игра была равной и все шло к ничьей. Но на последней минуте быструю контратаку Пари Сен-Жермен в касание завершил Рамуш и принес победу своей команде.

Реклама

Читайте также:
Карабах продолжает удивлять. 2-й тур Лиги чемпионов: расписание и результаты всех матчей, турнирная таблица — видео

БАРСЕЛОНА — ПСЖ — 1:2

1:0. Торрес, 19

1:1. Маюлю, 38

1:2. Рамуш, 90

Обзор матча

Пари Сен-Жермен — действующий победитель Лиги чемпионов. Это единственный титул команды.

Барселона пять раз побеждала в турнире, последний раз это было в 2015 году.

В первом туре Барселона в гостях обыграла Ньюкасл — 2:1.

https://www.youtube.com/embed/nFY_x7Jfz30?si=sDkHsTmq6RAOhuM3

А ПСЖ разгромил Аталанту — 4:0.

https://www.youtube.com/embed/lpp0OYAUnZo?si=VwYbpmg2gxbzz5_V

Котировки букмекеров перед матчем были такие: победа Барселоны — 1.76, ничья — 4.40, победа Пари Сен-Жермен — 4.10.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига чемпионов ФК Барселона ПСЖ (Paris SG)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies