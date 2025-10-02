Испанцы быстро открыли счет, на 19-й минуте отличился Торрес. Хотя Барса могла забить еще раньше, но Забарный вынес мяч из пустых ворот.

К концу первого тайма французы отыгрались, благодаря голу Маюлю. После перерыва игра была равной и все шло к ничьей. Но на последней минуте быструю контратаку Пари Сен-Жермен в касание завершил Рамуш и принес победу своей команде.

БАРСЕЛОНА — ПСЖ — 1:2

1:0. Торрес, 19

1:1. Маюлю, 38

1:2. Рамуш, 90

Обзор матча

Пари Сен-Жермен — действующий победитель Лиги чемпионов. Это единственный титул команды.

Барселона пять раз побеждала в турнире, последний раз это было в 2015 году.

В первом туре Барселона в гостях обыграла Ньюкасл — 2:1.

А ПСЖ разгромил Аталанту — 4:0.

Котировки букмекеров перед матчем были такие: победа Барселоны — 1.76, ничья — 4.40, победа Пари Сен-Жермен — 4.10.