ПСЖ обыграл Барселону на последней минуте. Обзор матча Лиги чемпионов — видео
Барса упустила победу (Фото: REUTERS/Albert Gea)
Во втором туре общего этапа ЛЧ встретились одни из главных фаворитов нынешнего турнира. ПСЖ добыл волевую победу.
Испанцы быстро открыли счет, на 19-й минуте отличился Торрес. Хотя Барса могла забить еще раньше, но Забарный вынес мяч из пустых ворот.
К концу первого тайма французы отыгрались, благодаря голу Маюлю. После перерыва игра была равной и все шло к ничьей. Но на последней минуте быструю контратаку Пари Сен-Жермен в касание завершил Рамуш и принес победу своей команде.
БАРСЕЛОНА — ПСЖ — 1:2
1:0. Торрес, 19
1:1. Маюлю, 38
1:2. Рамуш, 90
Обзор матча
Пари Сен-Жермен — действующий победитель Лиги чемпионов. Это единственный титул команды.
Барселона пять раз побеждала в турнире, последний раз это было в 2015 году.
В первом туре Барселона в гостях обыграла Ньюкасл — 2:1.
А ПСЖ разгромил Аталанту — 4:0.
Котировки букмекеров перед матчем были такие: победа Барселоны — 1.76, ничья — 4.40, победа Пари Сен-Жермен — 4.10.